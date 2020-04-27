“Заря” может подписать украинца из топ-чемпионата

Украинский хавбек “Лечче” Евгений Шахов может оказаться в “Заре” во время ближайшего трансферного окна. Сообщает сайт EURO.com.ua

Контракт 29-летнего полузащитника с итальянским клубом действует до следующего лета, поэтому сейчас рассматривается вариант с арендой на полгода с правом дальнейшего выкупа за 1 млн евро.

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Впрочем, такой переход возможен только в том случае, если “Заря” пробьется в квалификацию Лиги чемпионов.

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