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Футбол

“Заря” может подписать украинца из топ-чемпионата

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский хавбек “Лечче” Евгений Шахов может оказаться в “Заре” во время ближайшего трансферного окна. Сообщает сайт EURO.com.ua

Контракт 29-летнего полузащитника с итальянским клубом действует до следующего лета, поэтому сейчас рассматривается вариант с арендой на полгода с правом дальнейшего выкупа за 1 млн евро.

Про сорт здесь.

Впрочем, такой переход возможен только в том случае, если “Заря” пробьется в квалификацию Лиги чемпионов.

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Источник: sportanalytic.com

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