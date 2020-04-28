Барселона близка к подписанию нового контракта с Тер Штегеном

Многострадальная эпопея с подписанием нового контракта с основным вратарем каталонской “Барселоны” Марком-Андре Тер Штегеном подходит к своему завершению.

Как сообщает Mundo Deportivo, после длительных переговоров наметился существенный прогресс. Стороны сошлись на сроке контракта на четыре года, финансовые условия сделки держаться в секрете. В скором времени о новом контракте могут объявить официально.

Напомним, ранее сообщалось, что между Тер Штегеном и Лионелем Месси возник конфликт, из-за чего немецкий вратарь хотел покинуть клуб. Тем не менее, учитывая надвигающийся финансовый кризис, вряд ли много клубов сумеют удовлетворить финансовые требования вратаря и “Барселоны”, что также повлияло на переговорный процесс.