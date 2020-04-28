Чемпионат Чехии могут возобновить 25 мая

Одним из первых европейских чемпионатов, который может возобновиться после карантина, может стать чемпионат Чехии.

Как сообщает официальный сайт чешской лиги, руководство рассматривает вариант с возвращением к футболу 25 мая, тогда чемпионат должен возобновиться в первом и втором дивизионе. Правда, решающим станет заключением Министерства здравоохранения Чехии.

Напомним, в нынешнем сезоне в чемпионате Чехии выступают два украинских футболиста: Тарас Качараба и Ахмед Алибеков. Также за юношескую команду “Слована” играет Алан Аусси.