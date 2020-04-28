“Динамо” отпустит двух легионеров, “Шахтер” принимает иностранного таланта

К вашему вниманию самые интересные трансферные новости последних суток. Сообщает сайт EURO.com.ua

Директор Академии “Шахтера” Хорхе Раффо продолжает выдавать трансферные инсайды клуба.

Про сорт здесь.

На этот раз он отметил, что “горняки” надеются оформить трансфер 20-летнего полузащитника “Бока Хуниорс” Агустина Обандо.

Transfermarkt оценивает аргентинского хавбека в размере 3,2 миллиона евро.

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Украинский защитник “Луго” Василий Кравец имел реальный шанс выйти в “Барселону”.

Бывший игрок “Карпат” утверждает, что с ним имел персональную беседу директор каталонского клуба Эрик Абидаль.

Кравцу предлагали перейти в “Барселону”, но он отказался, потому что речь шла только об аренде с правом выкупа.

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Полузащитник “Динамо” Жерсон Родригес может еще на год остаться в Турции.

Президент “Анкарагюджю” Фатих Мэрт доволен тем, как проявляет себя люксембуржец в аренде.

Руководитель турецкого клуба утверждает, что у него есть предварительная договоренность с “Динамо” о продлении аренды Родригеса, но это еще надо закрепить на бумаге.

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Защитник “Динамо” Йосіп Пиварич пока не знает собственного будущего.

Хорватский защитник утверждает, что его контракт заканчивается этим летом, а новый ему пока не предлагали.

Пиварич говорит, что хочет играть или в хорватском клубе, или там, где есть англоязычная школа для его детей.

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Нападающий “Мариуполя” Руслан Фомин убежден, что Роман Григорчук мог бы принести немало пользы киевскому клубу.

Он утверждает, что это очень специфический тренер с жестким подходом, но он точно изменил бы киевский клуб.

Фомин добавил, что не знает, были бы эти изменения в лучшую или в худшую сторону.