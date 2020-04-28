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Футбол

ФИФА может ввести серьезное наказание за плевки на поле

Сергей СумскойНет комментариев
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Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хоге считает, что из-за пандемии коронавирусной инфекции нужно запретить игрокам плеваться на поле во время поединков.

По его словам, это негигиенично.

«Поэтому, когда футбол вернется, думаю, нам нужно максимально избегать этого. Вопрос в том, возможно ли это. Возможно, за плевки будут давать желтую карточку», — заявил функционер в интервью The Telegraph

Также он добавил, что плевки являются способом распространения вируса.

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«Я настроен не пессимистично, но скептически», – резюмировал Д’Хоге.

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Тэги: ФИФА
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