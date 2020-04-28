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Футбол

Функционер “Металлиста 1925”: Девич отказался от прощального матча

Евгений НикитюкНет комментариев
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Руководитель наблюдательного совета харьковского клуба Сергей Стороженко говорит, что Марко Девич сменил свои планы. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он утверждает, что еще осенью прошлого года достиг договоренности с футболистом о том, что после завершения карьеры Девича его прощальный матч состоится в Харькове.

Стороженко говорит, что после этого Девич уже был в Харькове, но не вышел на связь и, похоже, больше не хочет играть здесь прощальный матч.

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Источник: sportanalytic.com
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