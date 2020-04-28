Функционер “Металлиста 1925”: Девич отказался от прощального матча

Руководитель наблюдательного совета харьковского клуба Сергей Стороженко говорит, что Марко Девич сменил свои планы. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он утверждает, что еще осенью прошлого года достиг договоренности с футболистом о том, что после завершения карьеры Девича его прощальный матч состоится в Харькове.

Стороженко говорит, что после этого Девич уже был в Харькове, но не вышел на связь и, похоже, больше не хочет играть здесь прощальный матч.

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