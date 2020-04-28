Ньюкасл может возглавить известный швейцарец

Один из лучших тренеров чемпионата Германии Люсьен Фавр в следующем сезоне может возглавить английский “Ньюкасл”.

По информации ESPN, если сделка по продаже “Ньюкасла” наследному принцу Саудовской Аравии состоится, швейцарский специалист будет приоритетным вариантом для новых владельцев клуба, который рассчитывают в кратчайшие сроки вывести клуб в лидеры АПЛ. Сейчас Люсьен Фавр возглавляет дортмундскую “Боруссию”.

Напомним, в планы английского “Ньюкасла” входит подписание Калиду Кулибали, Дриса Мертенса, Эдинсона Кавани и Тете с донецкого о “Шахтера”.