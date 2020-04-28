Рома планирует выкупить контракт Мхитаряна

Бывший лидер донецкого “Шахтера” Генрих Мхитарян, который нынешний сезон проводит в составе римской “Ромы” на правах аренды, может остаться в столичном клубе и в следующем сезоне.

По словам главного тренера “Ромы” Паулу Фонсеки, и он и игрок заинтересованы в продолжении сотрудничества, сразу же после окончания карантина стороны рассмотрят варианты подписания игрока на полноценном основании.

«Я уже говорил это в прошлом и скажу вновь. Я хочу, чтобы Мхитарян остался в «Роме». Он также хочет остаться.

Однако это очевидно, что сейчас все приостановлено. Нас по-прежнему впереди ожидают переговоры с «Арсеналом». Я хочу продолжать работать с Генрихом. Он отличный игрок и прекрасный человек»

В нынешнем сезоне, в 13 матчах чемпионата Италии Генрих Мхитарян забил шесть голов и сделал три результативные передачи.