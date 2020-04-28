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Футбол

В Кривом Рогу стартовала реконструкция местного стадиона

Андрей ОгородникНет комментариев
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Многострадальный городской стадион Кривого Рога “Металлург”, после многих лет пребывания в авральном состоянии, все же начали приводить в порядок.

Как сообщает Трибуна, в начале апреля начали работы по ремонту фасада здания. В планах провести замену окон и ворот, утеплить фасад, провести реставрацию крыши и другие сопутствующие виды работ. Ремонт фасада планируют завершить до конца текущего года.

Напомним, ранее сообщалось, что на ремонт стадиона “Металлург” может понадобиться 146 миллионов гривен, пока городские власти выделили чуть менее 55 миллионов, которые должны пойти на ремонт фасада.

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Тэги: реконструкцияСтадион Металлург Кривой Рогстадионы
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