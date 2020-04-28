Завод УАФ по изготовлению штучных полей переезжает в Краматорск

Известный украинский журналист Константин Андриюк на своей странице в Фейсбук поделился очередной порцией информации для размышления на счет честности работы руководства УАФ.

По информации журналиста, известнейший, распиаренный завод по производству штучных полей, который преподносился, как большое достижения президента УАФ Андрея Павелко “приказал долго жить”.

Все оборудование завода, как отмечает Андриюк, перевезено в Краматорск. Весь персонал завода принудительно заставляют также переезжать в Донецкую область, или же писать заявление на увольнение по собственному желанию. Причиной смены дислокации по мнению журналиста является нерентабельность завода.

Отметим, главой Федерации футбола Донецкой области является Максим Ефиомов, который в хороших отношениях с Павелко.