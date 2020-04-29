Бавария ведет переговоры с Сане

Гранд немецкого футбола мюнхенская “Бавария” сделал ещё один шаг к приобретению полузащитника английского “Манчестер Сити” Лероя Сане.

Как сообщает Sport Bild, несколькими неделями ранее, межу главным тренером “Баварии” Хансом-Дитером Фликом и Лероем Сане состоялся разговор, который длился на протяжении получаса.

Отметим, сам Лерой Сане неоднократно заявлял о желании вернуться в чемпионат Германии. Правда, существенной преградой является желаний “Манчестер Сити” получить за игрока 85 миллионов евро, в то время, как “Бавария” готова заплатить за полузащитника не более 70 миллионов евро.