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Бавария ведет переговоры с Сане

Андрей ОгородникНет комментариев
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Лерой Сане

Гранд немецкого футбола мюнхенская “Бавария” сделал ещё один шаг к приобретению полузащитника английского “Манчестер Сити” Лероя Сане.

Как сообщает Sport Bild, несколькими неделями ранее, межу главным тренером “Баварии” Хансом-Дитером Фликом и Лероем Сане состоялся разговор, который длился на протяжении получаса.

Отметим, сам Лерой Сане неоднократно заявлял о желании вернуться в чемпионат Германии. Правда, существенной преградой является желаний “Манчестер Сити” получить за игрока 85 миллионов евро, в то время, как “Бавария” готова заплатить за полузащитника не более 70 миллионов евро.

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Тэги: БаварияЛерой СанеМС
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