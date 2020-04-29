Эксперт оценил вероятность назначения Бердыева на должность тренера Динамо

Известный журналист и ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский оценил вероятность назначения на должность главного тренера “Динамо” известнейшего в России специалиста Курбана Бердыева.

Несмотря на то, что руководство киевского клуба всячески выражает поддержку нынешнему наставнику клуба Алексею Михайличенко, кандидатура таджикского специалиста хорошо бы подошла “Динамо”, считает Спиваковский.

Бердыев – пользуется уважением у братьев Суркисов. Это повелось еще с момента встречи «Рубина» с «Динамо» в Лиге чемпионов. Сейчас Бердыев в творческом отпуске уже год, живет в Казани и возглавляет одну из местных академий. Он должен был какое-то время назад возглавить «Сочи», но что-то там не срослось.



Вообще, насколько я понимаю, пути в один из топ-клубов РПЛ у него сейчас нет, хотя сам Бердыев, по нашим данным, хочет продолжить карьеру. И наше «Динамо» в этом плане выглядит очень неплохим вариантом.

Напомним, со скромным “Рубином” Курбан Бердыев дважды выигрывал чемпионат России, также он блестяще проявил себя во главе “Ростова”, с которым финишировал вторым.