Фомин: Я повелся на новый контракт с “Шахтером”

Ветеран “Мариуполя” Руслан Фомин хотел бы покинуть “Шахтер” в более молодом возрасте. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я не жалею о том, что перешел в то время в “Шахтер”. Единственное, что я, возможно, пересмотрел бы, если сейчас вернуть время назад – когда у меня заканчивался контракт с “горняками”. Мне было 23 года, я тогда играл за “Металлист”. “Шахтер” предложил продлить контракт на пять лет. Мне советовали даже люди, которые привели меня в футбол, направляли в нужное русло – они сказали, что это все-таки гранд нашего футбола.

Видимо, совет продлить контракт был неправильным, но я обратил на нее внимание, повелся и заключил контракт еще на пять лет. После того я практически не играл за “Шахтер” – пошли аренды, ничего такого хорошего”, – сказал 34-летний украинец.

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