Среда, 29 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболФомин: Я повелся на новый контракт с “Шахтером”
Футбол

Фомин: Я повелся на новый контракт с “Шахтером”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Ветеран “Мариуполя” Руслан Фомин хотел бы покинуть “Шахтер” в более молодом возрасте. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я не жалею о том, что перешел в то время в “Шахтер”. Единственное, что я, возможно, пересмотрел бы, если сейчас вернуть время назад – когда у меня заканчивался контракт с “горняками”. Мне было 23 года, я тогда играл за “Металлист”. “Шахтер” предложил продлить контракт на пять лет. Мне советовали даже люди, которые привели меня в футбол, направляли в нужное русло – они сказали, что это все-таки гранд нашего футбола.

Читайте также:  Шахтер нацелился на полузащитника сборной Японии

Видимо, совет продлить контракт был неправильным, но я обратил на нее внимание, повелся и заключил контракт еще на пять лет. После того я практически не играл за “Шахтер” – пошли аренды, ничего такого хорошего”, – сказал 34-летний украинец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Григорчука начали сватать в “Динамо”

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Предатель Украины объяснил причину пустых трибун в УПЛ

Тернополь не хочет проводить финал Кубка Украины без зрителей

Алиев назвал условие, при котором Милевский получит “Золотой мяч”

Костышин заговорил об отставке из “Колоса”

Легендарный украинский клуб оказался на грани исчезновения

Закрыть