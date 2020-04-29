Костышин: Хацкевич – физрук? В этом нет ничего плохого

Наставник “Колоса” Руслан Костышин стал на защиту экс-тренера “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Кто в Украине топ-тренер? Судя по тому как играют команды, Скрипник – топ-тренер. Хацкевич в порядке. Я с ним общался, мне очень понравилось. То уже раздули, что он физрук. Я тоже физрук. Это что-то плохое? Это учитель. Почему это сразу плохо? У нас какая-то неуважение к ws’]профессии. Он что, мало делает? Тренер “Динамо” или любой другой команды УПЛ не может быть физруком. Кварцяный – отличный тренер, а кому-то не нравится. Я кайф получал, это мое было, я был в тонусе, хоть у меня и была проблема со спиной.

Что самое сложное в работе тренера? Трудно объяснить футболисту, что он уже не нужен этой команде. Для меня это проблема №1. Я себя на его место ставлю. Говорить, что он хороший футболист? Но это же неправда. Ты же почему-то от него избавляешься. Больше всего в тренерской работе нравится адреналин во время матча, тренировки. Я очень требователен. Все знают, что если тренировки пошло не так, то у меня сутки может быть плохое настроение”, – сказал Костышин в программе “Бомбардир”.

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