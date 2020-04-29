Мандзюк озвучил сумму премии, которые давали игрокам Днепра за очки в матчах с грандами

Бывший защитник днепровского “Днепра” Виталий Мандзюк вспомнил период своего пребывания в днепровском клубе, а также назвал самую высокую премию, которую получал он и партнеры по “Днепру” после хороших результатов с лидерами чемпионата.

«Я перешел в «Днепр» в тот момент, когда там нормально платили. За победы над «Динамо», «Шахтером» и «Металлистом» была премия в 50 000 долларов. Если ничья, то 25 000.

С Хуанде Рамосом уже не давали этих премий, это было при Владимире Бессонове. Когда до финала ЛЕ дошли, тоже ничего не давали».

Напомним, Виталий Мандзюк является воспитанником “Динамо”, в “Днепр” защитник перешел в сезоне 2009/2010, но провел за команду лишь пять сезонов.