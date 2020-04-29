Среда, 29 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболМандзюк озвучил сумму премии, которые давали игрокам Днепра за очки в матчах с грандами
Футбол

Мандзюк озвучил сумму премии, которые давали игрокам Днепра за очки в матчах с грандами

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Виталий Мандзюк

Бывший защитник днепровского “Днепра” Виталий Мандзюк вспомнил период своего пребывания в днепровском клубе, а также назвал самую высокую премию, которую получал он и партнеры по “Днепру” после хороших результатов с лидерами чемпионата.

«Я перешел в «Днепр» в тот момент, когда там нормально платили. За победы над «Динамо», «Шахтером» и «Металлистом» была премия в 50 000 долларов. Если ничья, то 25 000.

С Хуанде Рамосом уже не давали этих премий, это было при Владимире Бессонове. Когда до финала ЛЕ дошли, тоже ничего не давали».

Читайте также:  Шершун в свое время мог оказаться в Баварии

Напомним, Виталий Мандзюк является воспитанником “Динамо”, в “Днепр” защитник перешел в сезоне 2009/2010, но провел за команду лишь пять сезонов.

загрузка...
Тэги: Виталий МандзюкДнепрфинансы
Написать комментарий

Добавить комментарий

девятнадцать + 6 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино может возглавить Ньюкасл

Коваленко хочет перебраться в Европу

Фомин: Я повелся на новый контракт с “Шахтером”

Предатель Украины объяснил причину пустых трибун в УПЛ

Тернополь не хочет проводить финал Кубка Украины без зрителей

Закрыть