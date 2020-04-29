Маурисио Почеттино может возглавить Ньюкасл

Британские СМИ продолжают активно обсуждать имена потенциальных наставников английского “Ньюкасла”, при условии смены владельца.

Несмотря на то, что вчера ряд ведущих изданий Англии сообщили об интересе “Ньюкасла” к Люсьену Фавру из дортмундской “Боруссии”, сегодня приоритетным вариантом для йоркширского клуба стал бывший главный тренер “Тоттенхэма” Маурисио Почеттино. Как сообщает Sky Sports, аргентинский специалист может получить в “Ньюкасле” оклад в размере 19 миллионов фунтов за сезон.

Если переговоры с Почеттино завершаться неудачей, “Ньюкасл” готов вернуть в команду Рафаэля Бенитеса, который не так давно вернул команду в элиту английского футбола.