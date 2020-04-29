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Футбол

Маурисио Почеттино может возглавить Ньюкасл

Андрей ОгородникНет комментариев
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Маурисио Почеттино

Британские СМИ продолжают активно обсуждать имена потенциальных наставников английского “Ньюкасла”, при условии смены владельца.

Несмотря на то, что вчера ряд ведущих изданий Англии сообщили об интересе “Ньюкасла” к Люсьену Фавру из дортмундской “Боруссии”, сегодня приоритетным вариантом для йоркширского клуба стал бывший главный тренер “Тоттенхэма” Маурисио Почеттино. Как сообщает Sky Sports, аргентинский специалист может получить в “Ньюкасле” оклад в размере 19 миллионов фунтов за сезон.

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Если переговоры с Почеттино завершаться неудачей, “Ньюкасл” готов вернуть в команду Рафаэля Бенитеса, который не так давно вернул команду в элиту английского футбола.

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Тэги: Маурисио ПочеттиноНьюкаслРафаель Бенитес
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