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Футбол

Миколенко среди вариантов усиления Милана на левом фланге обороны

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виталий Миколенко

Молодое дарование киевского “Динамо” Виталий Миколенко все ещё интересен итальянскому “Милану”.

Как сообщает итальянская пресса, приобретение левого защитника для миланского клуба в скором времени может превратиться в одну из приоритетных задач. Причиной тому является возможный уход Тео Эрнандеса, на которого претендуют ряд ТОП-клубов Европы.

Если сделка по продаже игрока состоится, “Милан” в экстренном порядке попытается приобрести нового игрока на левый фланг, среди вариантов называют:  22-летнего игрока “Уигана” Антони Робинсона, 24-летнего алжирца из “СПАЛа” Мохамеда Фареса, 22-летнего Матиаса Винью из “Палмейраса” и украинца Виталия Миколенко из киевского “Динамо”.

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Тэги: Виталий МиколенкоглавноеДинамоМилан
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