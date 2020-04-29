Миколенко среди вариантов усиления Милана на левом фланге обороны

Молодое дарование киевского “Динамо” Виталий Миколенко все ещё интересен итальянскому “Милану”.

Как сообщает итальянская пресса, приобретение левого защитника для миланского клуба в скором времени может превратиться в одну из приоритетных задач. Причиной тому является возможный уход Тео Эрнандеса, на которого претендуют ряд ТОП-клубов Европы.

Если сделка по продаже игрока состоится, “Милан” в экстренном порядке попытается приобрести нового игрока на левый фланг, среди вариантов называют: 22-летнего игрока “Уигана” Антони Робинсона, 24-летнего алжирца из “СПАЛа” Мохамеда Фареса, 22-летнего Матиаса Винью из “Палмейраса” и украинца Виталия Миколенко из киевского “Динамо”.