Новый контракт Барселоны с Тер Штегеном на гране срыва

Шансы каталонской “Барселоны” подписать новый контракт со своим вратарем Марком-Андре Тер-Штегеном резко снизились.

Несмотря на то, что сторонам удалось достичь соглашение по срокам нового контракта, на стадии переговоров по окладу вратаря в игрока и клуба возникли разногласия. По информации издания Marca, немецкий вратарь запросил в “Барселоны” оклад в размере 18 миллионов евро в год, причем после уплаты налогов. Всё идёт к тому, что “Барселона” откажется от продления контракта.

Сообщается, что в ближайшее время каталонская “Барселона” может попытаться подписать вратаря сборной Камеруна и амстердамского “Аякса” Андре Онана.