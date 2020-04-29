Онана близок к уходу из Аякса

Один из самых востребованных вратарей современности Андре Онана летом скорей всего покинет амстердамский “Аякс”.

Несмотря на то, что контракт вратаря сборной Камеруна с голландским грандом заканчивается лишь через два года, между игроком и клубом существует устная договоренность, согласно которой он уйдет летом.

«Я провел здесь пять отличных лет. Но пришло время сделать следующий шаг. Мы согласовали это с «Аяксом» в прошлом году. Я пока не знаю, что случится в будущем, но мои амбиции ясны», — цитирует Онану Fox Sports.

Напомним, ранее сообщалось, что интерес к Онана проявляют каталонская “Барселона”, лондонский “Челси” и французский “ПСЖ”.