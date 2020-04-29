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Рома продолжает следить за Коваленко

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виктор Коваленко

Полузащитник сборной Украины и донецкого “Шахтера” Виктор Коваленко летом может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии.

По информации Corriere dello Sport, за игроком продолжает следить римская “Рома”. Инициатором приглашения выступает главный тренер столичного клуба Паулу Фонсека, который известил спортивного директора “волков” Фабио Петрачи о желании подписать игрока.

В нынешнем сезоне во всех турнирах за “Шахтер” Виктор Коваленко провел 21 матч во всех турнирах и забил два гола. Контракт игрока с “горняками” истекает летом следующего года.

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Тэги: Виктор КоваленкоконтрактРома
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