Рома продолжает следить за Коваленко

Полузащитник сборной Украины и донецкого “Шахтера” Виктор Коваленко летом может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии.

По информации Corriere dello Sport, за игроком продолжает следить римская “Рома”. Инициатором приглашения выступает главный тренер столичного клуба Паулу Фонсека, который известил спортивного директора “волков” Фабио Петрачи о желании подписать игрока.

В нынешнем сезоне во всех турнирах за “Шахтер” Виктор Коваленко провел 21 матч во всех турнирах и забил два гола. Контракт игрока с “горняками” истекает летом следующего года.