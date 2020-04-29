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Футбол

Вест Хэм выставил ценник на свою главную звезду

Андрей ОгородникНет комментариев
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Деклан Райс

Лондонский “Вест Хэм” пытается всеми силами удержать одного из самых талантливых воспитанников клуба за последние годы Деклана Райса.

В свете постоянных слухов об интересе к 21-летнему полузащитнику со стороны лондонского “Челси” и мадридского “Реала”, боссы “молотобойцев” выставили ценник на своего таланта. Как сообщает британская пресса, “Вест Хэм” готов будет рассматривать предложения по игроку лишь те, которые будут стартовать с отметки в 70 миллионов евро.

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Напомним, несмотря на молодой возраст Деклан Райс имеет в своем активе свыше сотни матчей за “Вест Хэм”, в том числе 30 в нынешнем сезоне.

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Тэги: Вест ХэмДеклан РайсЧелси
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