Вест Хэм выставил ценник на свою главную звезду

Лондонский “Вест Хэм” пытается всеми силами удержать одного из самых талантливых воспитанников клуба за последние годы Деклана Райса.

В свете постоянных слухов об интересе к 21-летнему полузащитнику со стороны лондонского “Челси” и мадридского “Реала”, боссы “молотобойцев” выставили ценник на своего таланта. Как сообщает британская пресса, “Вест Хэм” готов будет рассматривать предложения по игроку лишь те, которые будут стартовать с отметки в 70 миллионов евро.

Напомним, несмотря на молодой возраст Деклан Райс имеет в своем активе свыше сотни матчей за “Вест Хэм”, в том числе 30 в нынешнем сезоне.