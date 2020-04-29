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Футбол

Украинец: Немецкий футбол уже возвращается

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский нападающий “Санкт-Паули” Борис Тащи уже готовится к возобновлению сезона. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Надеемся, что это произойдет 9 или, максимум, 16 мая. Клуб придерживается того, что говорит Федерация и правительство страны. Мы все хотим быстрее вернуться к футболу. Конечно, думаю, все будет проходить без болельщиков, с пустых трибун. Мы хотим играть, поэтому возобновление сезона – хорошая новость для нас.

Тренироваться в нынешних условиях – не самое приятное. В раздевалках между нами большое расстояние, занимаемся маленькими группами, которые не пересекаются. Каждое утро меряем температуру, раз в неделю сдаем тесты на коронавирус. За нами пристально следят. Мы стараемся меньше выходить на улицу, меньше появляться в местах большого скопления людей. Это нормально согласно ситуации, которая сложилась на данный момент”, – заявил Тащи.

Источник: sportanalytic.com
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