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Футбол

Арсенал желает заполучить в свои ряды защитника Реала

Андрей ОгородникНет комментариев
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Серхио Регилон

Одним из новичков лондонского “Арсенала” во время летнего трансферного окна может стать талант мадридского “Реала” Серхио Регилон, который нынешний сезон проводит в составе “Севильи” на правах аренды.

По информации Daily Star, “канониры” попытаются договориться по трансферу 23-летнего защитника уже в ближайшее время. игрок оценивается в 20 миллионов евро.

Отметим, в нынешнем сезоне во всех турнирах за “Севилью” Серхио Регилон провел двадцать пять матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

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Тэги: АрсеналРеалСерхио Регилон
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