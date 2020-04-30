Арсенал желает заполучить в свои ряды защитника Реала

Одним из новичков лондонского “Арсенала” во время летнего трансферного окна может стать талант мадридского “Реала” Серхио Регилон, который нынешний сезон проводит в составе “Севильи” на правах аренды.

По информации Daily Star, “канониры” попытаются договориться по трансферу 23-летнего защитника уже в ближайшее время. игрок оценивается в 20 миллионов евро.

Отметим, в нынешнем сезоне во всех турнирах за “Севилью” Серхио Регилон провел двадцать пять матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.