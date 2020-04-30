Болбат: Я был первопроходцем для украинцев в Бельгии

Защитник “Шахтера” Сергей Болбат поделился мыслями о выступлениях за бельгийский “Локерен”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Не знаю как футболиста, а как человека меня этот период изменил. Это были сложные два года для меня. Мне сложно давалось. Можно сказать, что я был первопроходцем. Тогда очень мало за границей играло. Я первый уехал в Бельгию. Потом уже пошел поток футболистов – Малиновский, Тотовицкий, Безус. Сейчас уже начали транслировать по нашим каналам эту лигу. А мне приходилось все это открывать. Я ничего не знал, ни с кем посоветоваться было, не знал менталитет людей.

В командах тоже все по-другому работает. Ты всю жизнь работаешь по одному принципу, а там все остальное – питание, заезды перед матчем и тому подобное. И в бытовом плане жизни тоже было сложно. Закалила очень сильно”, – сказал Болбат.