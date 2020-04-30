Canal+ расторг контракт с Лигой 1 из-за завершения сезона

Владельцы телеканала Canal+ и руководство Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) согласовали расторжение договора на трансляцию матчей Лиги 1 и Лиги 2.

По данным L’Equipe, президент группы Canal+ Максим Саада уведомил лигу, что больше выплаты по договору производиться не будут.

За право на трансляцию турниров Лиги 1 и Лиги 2 Canal+ выложил 37 млн евро. Всего до конца сезона в двух высших дивизионах Франции Canal+ и другой вещатель, канал beIN Sports, должны были выплатить лиге 243 млн евро.