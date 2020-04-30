Четверг, 30 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболESPN назвал десятку лучших молодых игроков современности
Футбол

ESPN назвал десятку лучших молодых игроков современности

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Килиан Мбаппе

Авторитетное издание ESPN составило рейтинг главных талантов мирового футбола в возрасте до 21 года.

Вполне ожидаемо, звание лучшего досталось форварду французского “ПСЖ” Килиану Мбаппе, который занял первое место. Также в тройку вошли два английских таланта Джейдон Санчо из “Боруссии” Дортмунд и Трент Александер-Арнолд  из «Ливерпуля”.

ТОП-10 самых талантливых игроков планеты выглядит следующим образом:

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ», 21 год)

2. Джейдон Санчо («Боруссия», 20 лет)

Читайте также:  Экс-тренер "Динамо" получил клубную должность

3. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль», 21 год)

4. Винисиус Жуниор («Реал», 19 лет)

5. Кай Хавертц («Байер», 19 лет)

6. Маттейс де Лигт («Ювентус», 20 лет)

7. Джанлуиджи Доннарумма («Милан», 21 год)

8. Эрлинг Холанд («Боруссия», 19 лет)

9. Федерико Вальверде («Реал», 21 год)

10. Жоау Феликс («Атлетико», 20 лет).

загрузка...
Тэги: Джейдон СанчоКилиан МбаппеПСЖТрент Александер-Арнолд
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
ПСЖ
ПСЖ досрочно объявят чемпионом Франции

СМИ: “Шахтер” выдвинул Метревели на пост президента УПЛ

Болбат: Я был первопроходцем для украинцев в Бельгии

Юрий Вернидуб
Шахтер Вернидуба вновь обыграл действующего чемпиона, но все равно вылетел с кубка

Владислав Супряга
Супряга не уверен вернется ли в Динамо

Закрыть