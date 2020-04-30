ESPN назвал десятку лучших молодых игроков современности

Авторитетное издание ESPN составило рейтинг главных талантов мирового футбола в возрасте до 21 года.

Вполне ожидаемо, звание лучшего досталось форварду французского “ПСЖ” Килиану Мбаппе, который занял первое место. Также в тройку вошли два английских таланта Джейдон Санчо из “Боруссии” Дортмунд и Трент Александер-Арнолд из «Ливерпуля”.

ТОП-10 самых талантливых игроков планеты выглядит следующим образом:

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ», 21 год)

2. Джейдон Санчо («Боруссия», 20 лет)

3. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль», 21 год)

4. Винисиус Жуниор («Реал», 19 лет)

5. Кай Хавертц («Байер», 19 лет)

6. Маттейс де Лигт («Ювентус», 20 лет)

7. Джанлуиджи Доннарумма («Милан», 21 год)

8. Эрлинг Холанд («Боруссия», 19 лет)

9. Федерико Вальверде («Реал», 21 год)

10. Жоау Феликс («Атлетико», 20 лет).