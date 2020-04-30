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Футбол

FourFourTwo назвал десятку лучших тренеров в истории футбола. Среди них есть украинец

Андрей ОгородникНет комментариев
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Алекс Фергюсон

Авторитетное издание FourFourTwo составило рейтинг из 100 лучших тренеров за всю историю футбола, подсчитав их достижения и влияние на развитие футбола.

Первое место в рейтинге досталось легенде “Манчестер Юнайтед” серу Алексу Фергюсону, который работал во главе “красных дьяволов” в период с 1986 по 2013 год. Также в ТОП-10 вошли такие известные метры футбольного дела, как:

  • 2. Ринус Михелс;
  • 3. Йохан Кройфф;
  • 4. Билл Шенкли;
  • 5. Пеп Гвардиола;
  • 6. Арриго Сакки;
  • 7. Мэтт Басби;
  • 8. Эленио Эррера;
  • 9 Эрнст Хаппель;
  • 10 Валерий Лобановский.
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Напомним, под руководством Валерия Лобановского “Динамо” дважды выигрывало Кубок кубков и играло в полуфинале Лиги Чемпионов.

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Тэги: FourFourTwoАлекс ФергюсонВалерий Лобановский
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