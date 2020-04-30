FourFourTwo назвал десятку лучших тренеров в истории футбола. Среди них есть украинец

Авторитетное издание FourFourTwo составило рейтинг из 100 лучших тренеров за всю историю футбола, подсчитав их достижения и влияние на развитие футбола.

Первое место в рейтинге досталось легенде “Манчестер Юнайтед” серу Алексу Фергюсону, который работал во главе “красных дьяволов” в период с 1986 по 2013 год. Также в ТОП-10 вошли такие известные метры футбольного дела, как:

2. Ринус Михелс;

3. Йохан Кройфф;

4. Билл Шенкли;

5. Пеп Гвардиола;

6. Арриго Сакки;

7. Мэтт Басби;

8. Эленио Эррера;

9 Эрнст Хаппель;

10 Валерий Лобановский.

Напомним, под руководством Валерия Лобановского “Динамо” дважды выигрывало Кубок кубков и играло в полуфинале Лиги Чемпионов.