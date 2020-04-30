FourFourTwo назвал десятку лучших тренеров в истории футбола. Среди них есть украинец

Авторитетное издание FourFourTwo составило рейтинг из 100 лучших тренеров за всю историю футбола, подсчитав их достижения и влияние на развитие футбола.
Первое место в рейтинге досталось легенде “Манчестер Юнайтед” серу Алексу Фергюсону, который работал во главе “красных дьяволов” в период с 1986 по 2013 год. Также в ТОП-10 вошли такие известные метры футбольного дела, как:
- 2. Ринус Михелс;
- 3. Йохан Кройфф;
- 4. Билл Шенкли;
- 5. Пеп Гвардиола;
- 6. Арриго Сакки;
- 7. Мэтт Басби;
- 8. Эленио Эррера;
- 9 Эрнст Хаппель;
- 10 Валерий Лобановский.
Напомним, под руководством Валерия Лобановского “Динамо” дважды выигрывало Кубок кубков и играло в полуфинале Лиги Чемпионов.