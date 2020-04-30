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Футбол

Интер назвал условия, при которых готов отпустить Лаутаро Мартинеса в Барселону

Андрей ОгородникНет комментариев
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Лаутаро Мартинес

Миланский “Интер” готов отпустить свою звезду Лаутаро Мартинеса в каталонскую “Барселону”, правда, условия, которые выставили “нерадзурри” перед испанским грандом вряд ли его устроят.

Как сообщает Sport Mediaset, за Лаутаро Мартинеса “Интер” желает получить 90 миллионов евро, права на Артуро Видаля, а также желает взять в годичную аренду Антуана Гризманна.

Напомним, согласно условиям контракта Лаутаро Мартинеса, его клаусула составляет 111 миллионов евро, правда, во второй половине июня сумма компенсации должна сильно увеличиться.

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Тэги: БарселонаИнтерЛаутаро Мартинес
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