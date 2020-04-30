Луческу может вернуться к тренерской деятельности

Лучший тренер в истории донецкого “Шахтера” Мирча Луческу, несмотря на почтенный возраст все ещё может возглавить один из клубов.

По информации Вадима Шаблия, румынскому специалисту интересно ещё немного поработать, причем возвращение стоит ожидать уже летом, считает Шаблий.

«Я разговаривал с ним. Луческу на карантине в Бухаресте. У него все нормально. Он хочет работать. Это человек, который не может без работы. Он переживает за всех футболистов. Вчера о всех спрашивал, кто как живет. О Коваленко, Малышеве.

У него были предложения: «Сантос», «Фенербахче», «Бешикташ». Луческу говорит на португальском идеально, не думаю, что была бы проблема. Думаю, летом он будет работать в хорошем клубе»

Напомним, после увольнения из “Шахтера” Мирча Луческу работал в питерском “Зените” и во главе сборной Турции, но больших успехов не достиг.