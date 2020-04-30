ПСЖ досрочно объявят чемпионом Франции

Скорей всего руководство французского футбола не станет доигрывать нынешний сезон Лиги 1.

По информации L’Equipe, сегодня было принято решение согласно которому чемпионство в нынешнем сезоне присуждено лидеру турнирной таблицы “ПСЖ”. Ради справедливости стоит отметить, что вряд ли чемпионство ушло бы от парижан, даже в случае возобновления сезона, их отрыв от “Марселя” составляет 12 очков.

Как распределяться места в турнирной таблице, какие команды выйдут в еврокубки и какие вылетят пока не известно.