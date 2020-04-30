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Футбол

ПСЖ досрочно объявят чемпионом Франции

Андрей ОгородникНет комментариев
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ПСЖ

Скорей всего руководство французского футбола не станет доигрывать нынешний сезон Лиги 1.

По информации L’Equipe, сегодня было принято решение согласно которому чемпионство в нынешнем сезоне присуждено лидеру турнирной таблицы “ПСЖ”. Ради справедливости стоит отметить, что вряд ли чемпионство ушло бы от парижан, даже в случае возобновления сезона, их отрыв от “Марселя” составляет 12 очков.

Как распределяться места в турнирной таблице, какие команды выйдут в еврокубки и какие вылетят пока не известно.

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Тэги: карантинЛига 1МарсельПСЖ
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