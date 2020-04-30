Шаблий: Луческу летом будет работать в хорошем клубе

Агент Вадим Шаблий поделился интересными новостями относительно экс-тренера “Шахтера” Мирчи Луческу. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я разговаривал с ним вчера. Луческу на карантине в Бухаресте. У него все нормально. Он хочет работать. Это человек, который не может без работы. Он переживает за всех футболистов. Вчера всех спрашивал, кто как живет. О Коваленко, Малышева.

У него были предложения: “Сантос”, “Фенербахче”, “Бешикташ”. Луческу говорит на португальском идеально, не думаю, что была бы проблема. Думаю, летом он будет работать в хорошем клубе “, – сказал Шаблий.

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