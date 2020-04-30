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Футбол

Шахтер Вернидуба вновь обыграл действующего чемпиона, но все равно вылетел с кубка

Андрей ОгородникНет комментариев
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Юрий Вернидуб

Солигорский “Шахтер”, который работает под руководством украинского специалиста Юрия Вернидуба, постепенно выходит из кризиса.

После откровенно провального старта и слухов о возможном увольнении Вернидуба, солигорский клуб наконец-то прорвало. Обыграв в матче чемпионата “Динамо-Брест”, вчера клубы вновь сошлись в очном противостоянии, правда, в ответном матче на Кубок Беларуси.

Провалив первый тайм, во втором “Шахтер” преобразился. На два гола в исполнении Савицкого и Гордейчука “горняки” ответили дублем Лисаковича, голами Ивановича и Подстрелова. К сожалению, даже такого камбэка не хватило для выхода в финал, по сумме двух матчей за счет голов забитых на чужом поле дальше прошел действующий чемпион Беларуси.

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Тэги: Динамо-БрестШахтерЮрий Вернидуб
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