Четверг, 30 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЗащитник “Шахтера”: Не помню первый вызов в сборную
Футбол

Защитник “Шахтера”: Не помню первый вызов в сборную

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Защитник “Шахтера” Сергей Болбат рассказал, как впервые его позвали в национальную команду Украины. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Пытаюсь вспомнить, в какой команде я был тогда. Это было давно, еще при Фоменко. По-моему, я тогда был в донецком “Металлурге”. Потом меня несколько сборов не вызвали.

Второй сбор я хорошо помню, потому что был мотивирован, чтобы вызвали еще. Первый сбор был пробный. Там было несколько молодых игроков, нас вызвали на товарищеские матчи. Когда вызвали второй раз, было ощущение победы, что уже не пробный сбор. Тогда же я и дебютировал. Это было лет 6 назад”, – сказал Болбат.

Читайте также:  Хацкевич: Я давал указание Цыганкову давить на арбитра

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Болбат: Я был первопроходцем для украинцев в Бельгии

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

тринадцать + шестнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Цитаишвили рассказал, чем его обидел Ярмоленко

Олег Гусев оценил вероятность своего перехода в Шахтер

Бавария продлила договор с Фликом

Canal+ расторг контракт с Лигой 1 из-за завершения сезона

Миколенко и Попова оценили в 25 млн евро

Закрыть