Защитник “Шахтера”: Не помню первый вызов в сборную

Защитник “Шахтера” Сергей Болбат рассказал, как впервые его позвали в национальную команду Украины. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Пытаюсь вспомнить, в какой команде я был тогда. Это было давно, еще при Фоменко. По-моему, я тогда был в донецком “Металлурге”. Потом меня несколько сборов не вызвали.

Второй сбор я хорошо помню, потому что был мотивирован, чтобы вызвали еще. Первый сбор был пробный. Там было несколько молодых игроков, нас вызвали на товарищеские матчи. Когда вызвали второй раз, было ощущение победы, что уже не пробный сбор. Тогда же я и дебютировал. Это было лет 6 назад”, – сказал Болбат.

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