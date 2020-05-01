Арсенал и Милан готовят обмен игроками

Английский “Арсенал” и итальянский “Милан” этим летом могут обменяться своими футболистами.

Как сообщает MilanNews24, “канониры” направили официальный запрос по полузащитнику “россонери” Франку Кессье. Как компенсацию, “Арсенал” готов передать “Милану” права на своего защитника Лукаса Торрейру, которым не так давно миланский клуб интересовался.

Отметим, Лукас Торрейра сейчас восстанавливается после травмы. На счету Франка Кессье 25 матчей в составе “Милана” во всех турнирах, один гол и две результативные передачи.