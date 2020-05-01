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Футбол

Чемпионат Португалии возобновится в конце мая

Андрей ОгородникНет комментариев
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Чемпионат Португалии

Ещё одна европейская футбольная лига готова вернуться к большему футболу после почти двух месяцев простоя вызванного карантином из-за коронавируса.

Как сообщает авторитетное португальское издание A Bola, руководство Федерации футбола Португалии приняло решение возобновить сезон среди профессиональных клубов в конце текущего месяца, при условии, что ситуация с коронавирусом не усугубится.

Ожидается, что в ближайшее время футболистам разрешать проводить тренировки. Обязательным требованием будет являться регулярное тестирование игроков. Матчи чемпионата Португалии будут проводиться при пустых трибунах.

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Тэги: карантинкоронавирусЧемпионат Португалии
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