Чемпионат Португалии возобновится в конце мая

Ещё одна европейская футбольная лига готова вернуться к большему футболу после почти двух месяцев простоя вызванного карантином из-за коронавируса.

Как сообщает авторитетное португальское издание A Bola, руководство Федерации футбола Португалии приняло решение возобновить сезон среди профессиональных клубов в конце текущего месяца, при условии, что ситуация с коронавирусом не усугубится.

Ожидается, что в ближайшее время футболистам разрешать проводить тренировки. Обязательным требованием будет являться регулярное тестирование игроков. Матчи чемпионата Португалии будут проводиться при пустых трибунах.