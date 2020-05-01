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Капитан “Зари”: Визит на Олд Траффорд” – это впечатление на всю жизнь

Евгений НикитюкНет комментариев
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Капитан “Зари” Никита Каменюка вспомнил свои самые памятные матчи в составе луганского клуба. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Помню фантастическую атмосферу стадиона “Олд Траффорд”. Поразило и поле. Когда выходишь на тренировку, то попадаешь в какой-то котел. Красные трибуны сразу на тебя давят. А поле – ковер, бильярдный стол. А атмосфера, сама игра, то, как поддерживают люди. Это впечатление на всю жизнь.

И еще запомнился матч, когда мы в гостях уступили “Фейеноорду”. Проигрывая 3:0, мы сравняли счет. Потом, увы, все же уступили. Когда мы проигрывали, стадион был явно настроен против нас, но когда мы сравняли счет, болельщики стали намного тише “, – сказал Каменюка.

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Напомним, матч “МЮ” – “Заря”(1:0) состоялся в 2016 году в рамках группового раунда Лиги Европы, а матч “Фейенорд” – “Заря” (4:3) в квалификационном раунде плей-офф ЛЕ.

Источник: sportanalytic.com
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