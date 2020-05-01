Кополовец назвал женщин причиной проблем Карпат

Бывший игрок львовских “Карпат” Михаил Кополовец вспомнил период своего пребывания в клубе.

В начале “десятых” годов львовские “Карпаты” представляли Украину в еврокубках, причем играли в групповом этапе Лиги Европы, но потом у команды наступил резкий спад, который длиться и по сегодняшний день.

Футболисты начали зарабатывать деньги, начали встречаться с девушками, жениться. И женщины, на мой взгляд, немного все взбаламутили. Когда все пацаны были одни, все дружили, встречались. Был сплоченный коллектив. Да, семья и дети – это самое важное, что может быть, но у каждой женщины разный характер, а у всех футболистов разные зарплаты, премиальные. И началось: “А твой сколько получил, а твой?”. Пошла куча этих сплетен. Дошло до того, чтобы была свадьба, меня приглашают, а мою девушку нет. Потому что женщины между собой не общались. Нашу команду испортили женщины.

Напомним, в нынешнем сезоне львовские “Карпаты” являются главным претендентом на вылет с украинской Премьер лиги.