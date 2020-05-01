Павелко: Постараемся провести чемпионат за июнь-июль

Председатель УАФ Андрей Павелко поделился итогами своей видеосовещания с участием руководителей региональных футбольных ассоциаций. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Председатели областных ассоциаций также обеспокоены сложившейся ситуацией. Конечно, все настроены скорее возобновить работу.

Вопросов много, и мы договорились через неделю провести еще одно такое совещание, на котором обсудим более свежую информацию от министерства здравоохранения и правительства, и уже по этим данным будем принимать решение, так как нам до конца мая нужно принять решение, как будет проходить чемпионат и сообщить об этом УЕФА.

Постараемся провести чемпионат за июнь-июль и в конце июля подвести итоги сезона. В эти сроки мы также должны вложить и в матче Кубка Украины “, – сказал Павелко.

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