Президент “Динамо”: Сразу сказал Грімму, что он провалится

Владелец “Динамо” Игорь Суркис дал комментарий “Большому футболу”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“В лиге достаточно профессиональных людей, способных выполнять необходимые на этом этапе чисто технические функции. Составлять, например, проект календаря и рассылать его клубам. Важные задачи, о которых я уже говорил – аккумулировать мнения представителей клубов и принимать на их основании взвешенное решение о сроках возобновления сезона – относятся исключительно к приходу федерации.

Гражданство будущего президента? Однозначно украинец! Более того, украинец, знакомый с реалиями нашего футбола. Но не изучив программы людей, с которыми лично практически не знаком, я не могу никого поддерживать. Должен сказать, что с уважением отношусь к отчаянных людей, которые готовы сунуть голову в кипящий котел. Ведь избранный президент должен стремиться к получению поддержки от семи клубов, то есть простого большинства, а от всех двенадцати. Только с этим стартовым капиталом он сможет объединить наш футбол и поднять его на качественно иной уровень.

Томасу Гримму, который два года назад объявил главной целью создания общего телепул, я сразу сказал, что осуществить ее не получится. Нельзя отбирать у клубов то, что всегда им принадлежало. Телевизионные права во всех странах находятся в клубной собственности, и они передаются в распоряжение общей структуры только единогласно и только в том случае, если клубы видят в этом реальную выгоду. А создавать пул, чтобы президент лиги поставил себе галочку, нет никакого смысла”, – заявил Суркис.

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