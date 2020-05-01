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Футбол

Президент “Динамо”: Сразу сказал Грімму, что он провалится

Евгений НикитюкНет комментариев
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Владелец “Динамо” Игорь Суркис дал комментарий “Большому футболу”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“В лиге достаточно профессиональных людей, способных выполнять необходимые на этом этапе чисто технические функции. Составлять, например, проект календаря и рассылать его клубам. Важные задачи, о которых я уже говорил – аккумулировать мнения представителей клубов и принимать на их основании взвешенное решение о сроках возобновления сезона – относятся исключительно к приходу федерации.

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Гражданство будущего президента? Однозначно украинец! Более того, украинец, знакомый с реалиями нашего футбола. Но не изучив программы людей, с которыми лично практически не знаком, я не могу никого поддерживать. Должен сказать, что с уважением отношусь к отчаянных людей, которые готовы сунуть голову в кипящий котел. Ведь избранный президент должен стремиться к получению поддержки от семи клубов, то есть простого большинства, а от всех двенадцати. Только с этим стартовым капиталом он сможет объединить наш футбол и поднять его на качественно иной уровень.

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Томасу Гримму, который два года назад объявил главной целью создания общего телепул, я сразу сказал, что осуществить ее не получится. Нельзя отбирать у клубов то, что всегда им принадлежало. Телевизионные права во всех странах находятся в клубной собственности, и они передаются в распоряжение общей структуры только единогласно и только в том случае, если клубы видят в этом реальную выгоду. А создавать пул, чтобы президент лиги поставил себе галочку, нет никакого смысла”, – заявил Суркис.

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Источник: sportanalytic.com
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