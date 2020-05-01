Саленко: Наши игроки считают себя полубогами

Экс-нападающий “Динамо” Олег Саленко раскритиковал футболистов в Украине. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Почему украинские футболисты не умеют давать интервью?

– Потому что некоторым запрещают это делать. Для некоторых футбол есть футбол, а после матча давать интервью, когда злость, не хочется.

Когда играешь в Европе, понимаешь, что там никуда не денешься. Я в Испании час не мог выехать с базы, раздавая автографы и общаясь со всеми. У нас немного по-другому. Они думают, что они полубоги, – сказал Саленко на канале “Саша Штукатур”.

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