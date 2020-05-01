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Футбол

УПЛ может возобновится 30 мая

Андрей ОгородникНет комментариев
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УПЛ

Чемпионат Украины по футболу, который вот уже полтора месяца, как находится на карантине, может возобновиться ровно через месяц.

Как сообщает Sport Arena, если ситуация с коронавирусом в стране не ухудшиться, первый тур после возобновления, он же 24 тур сезона может состояться 30 мая. За полтора месяца команды должны сыграть 9 туров и завершить сезон 13 июля.

Сообщается, что на 12 мая все игроки чемпионата Украины должны пройти тестирование, то же самое касается тренеров клубов и весь персонал. В далее на игроков ждет две недели подготовки после карантина.

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В период с 30 мая по 13 июля также должны быть сыграны матчи полуфиналов и финал кубка Украины по футболу.

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Тэги: главноекарантинрегламентУПЛ
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