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Футбол

Юрченко сказал, чему научился в Германии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Полузащитник “Зари” Владлен Юрченко рассказал, чему научили его четыре года в “Байере”.Сообщает сайт EURO.com.ua

“Дисциплине. Как нужно правильно работать, следить за собой. Профессионализм игроков, видишь, как они тренируются, живут. Берешь от каждого для себя понемногу, учишься всего этого.

Там был переход во взрослый футбол. Он меня закалил и помог. Если брать футбольные качества – отбор, оборона – этому хорошо научили”, – говорит Юрченко.

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Источник: sportanalytic.com
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