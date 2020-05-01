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Футбол

Вест Хэм нацелился на полузащитника Атлетико

Андрей ОгородникНет комментариев
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Эктор Эррера

Лондонский “Вест Хэм” во время летнего трансферного окна предпримет попытку заполучить в свои ряды 30-летнего полузащитника сборной Мексики и мадридского “Атлетико” Эктора Эрреру.

Как сообщает The Independent, руководство “молотобойцев” отправит официальный запрос по игроку в ближайшие дни. Правда, как отмечает издание, несмотря на небольшое количество игрового времени Эрреры в составе “Атлетико” он намерен продолжить борьбу за место в составе.

В нынешнем сезоне на счету Эктора Эрреры 14 матчей в составе мадридского “Атлетико” во всех турнирах.

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Тэги: АтлетикоВест ХэмЭктор Эррера
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