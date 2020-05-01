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Футбол

Владелец Ингульца грозиться пойти в Лозанну

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Поворознюк

Владелец клуба Первой лиги “Ингулец” Александр Поворознюк выступает против досрочного завершения сезона.

Одним из вариантов, которые рассматривает федерацию, завершение сезона с учетом расположения мест команд после 19 туров, что является нарушением спортивных принципов, считает Поворознюк. Если подобное решение примут, “Ингулец” готов идти в суд.

Мы за соблюдение спортивного принципа. Но если примут такое решение, о котором вы говорите, нам ничего не останется, как задействовать контраргументы. На крутых всегда найдутся более крутые. И если понадобится, пойдем в Лозанну, тогда пусть нас рассудит Спортивный арбитражный суд.

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Но мы за то, чтобы все решалось на футбольном поле

После 19 туров “Ингулец” идет на третьем месте в Первой лиге уступая “Руху” и “Волыни”.

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Тэги: Александр ПоворознюкИнгулецПервая лига
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