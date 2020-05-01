Ювентус нацелился на дарование Ботафого

Юный талант бразильского “Ботафого” Луис Энрике летом может стать игроком туринского “Ювентуса”.

Как сообщает известный итальянский журналист Николо Скира, “Старая Синьора” в ближайшее время сделает предложение по 18-летнему бразильскому вингеру. Приобретение игрока планируется с прицелом на будущее. Сразу же после сделки “Ювентус” отдаст Луиса Энрике в аренду, в один из своих фарм-клубов.

Отметим, в нынешнем сезоне, на счету Луиса Энрике семь матчей в чемпионате штата Кариока и один забитый гол. Контракт вингера истекает через два года.