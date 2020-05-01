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Футбол

Защитник сборной Украины: В Польше улучшилась ситуация с коронавирусом

Евгений НикитюкНет комментариев
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Защитник познаньского “Леха” Богдан Бутко говорит, что в Польше пандемия пошла на спад. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Ситуация улучшилась. У людей есть осознание того, что происходит. Если не ошибаюсь, в Польше эпидемия пошла на спад.

Уже открывают парки, музеи, торговые центры. Оптимизма гораздо больше”, – сказал Бутко.

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Напомним, права на Бутко принадлежат донецкому “Шахтеру”, а его аренда в “Лехе” рассчитана до конца сезона.

Источник: sportanalytic.com
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