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Звезда Лилля в числе приоритетных трансферов Милана

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виктор Осимхен

Блестящая игра Виктора Осимхена в своем дебютном сезоне за французский “Лилль” не осталась без внимания скатов итальянского “Милана”.

По информации итальянской прессы, летом “россонери” предпримут попытку подписать форварда “догов”. Клуб интересовался игроком ещё до его перехода в “Лилль”, но упустив его прошлым летом, сосредоточиться на его трансфере этим межсезоньем.

Напомним, в своем дебютном сезоне за “Лилль” Виктор Осимхен забил восемнадцать голов и сделал шесть результативных передач во всех турнирах. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны киевского “Динамо”.

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Тэги: Виктор ОсимхенЛилльМилан
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