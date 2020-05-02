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Андрей Ущаповский может возглавить Черноморец

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Ущаповский

На смену Остапу Маркевичу, который на днях покинул одесский “Черноморец”, временным наставником первой команды может быть назначен Андрей Ущаповский.

По информации FootBoom, на днях состоялось собрание руководителей одесского клуба, в ходе которого была обговорена финансовая ситуация клуба, а также возможное назначение Ущаповского.

Напомним, Андрей Ущаповский в последнее время работал главным тренером второй команды “Черноморца”, которую скорей всего расформируют из-за больших финансовых проблем клуба.

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Тэги: Андрей УщаповскийЧерноморецЧерноморец-2
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