Барселона отвергла предложение Ювентуса по своему защитнику

Каталонская “Барселона” отказалась отпускать в Турин своего молодого таланта Хуана Миранду.

По информации итальянской прессы, на днях туринский “Ювентус” отправил официальный запрос по 20-летнему таланту каталонского гранда, но получил отказ. Сообщается, что “Барселона” в следующем сезоне видит в Миранде игрока основного состава.

Отметим, в нынешнем сезоне Хуан Миранда на правах аренды играет в составе “Шальке”, за который провел пять поединков. Ранее, в составе юношеской и молодежной сборной Испании защитник становился чемпионом Европы.