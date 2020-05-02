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Футбол

Барселона отвергла предложение Ювентуса по своему защитнику

Андрей ОгородникНет комментариев
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Хуан Миранда

Каталонская “Барселона” отказалась отпускать в Турин своего молодого таланта Хуана Миранду.

По информации итальянской прессы, на днях туринский “Ювентус” отправил официальный запрос по 20-летнему таланту каталонского гранда, но получил отказ. Сообщается, что “Барселона” в следующем сезоне видит в Миранде игрока основного состава.

Отметим, в нынешнем сезоне Хуан Миранда на правах аренды играет в составе “Шальке”, за который провел пять поединков. Ранее, в составе юношеской и молодежной сборной Испании защитник становился чемпионом Европы.

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Тэги: БарселонаХуан МирандаЮвентус
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