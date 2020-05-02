Челси нашло усиление в Чемпионшипе

Юное дарование английского “Дерби Каунти” Макс Берд летом уйдет на повышение.

Как сообщает TodoFichajes, 19-летний полузащитник близок к переходу в состав лондонского “Челси”. Инициатором приглашения игрока выступает главный тренер “аристократов” Фрэнк Лемпард, который работал с игроком в составе “Дерби Каунти”. Ожидается, что сумма компенсации составит 5,5 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Макс Берд является игроком основного состава “баранов”, на его счету 13 матчей в Чемпионшипе и две результативных передачи. Его контракт заканчивается через два года.