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Челси нашло усиление в Чемпионшипе

Андрей ОгородникНет комментариев
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Макс Берд

Юное дарование английского “Дерби Каунти” Макс Берд летом уйдет на повышение.

Как сообщает TodoFichajes, 19-летний полузащитник близок к переходу в состав лондонского “Челси”. Инициатором приглашения игрока выступает главный тренер “аристократов” Фрэнк Лемпард, который работал с игроком в составе “Дерби Каунти”. Ожидается, что сумма компенсации составит 5,5 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Макс Берд является игроком основного состава “баранов”, на его счету 13 матчей в Чемпионшипе и две результативных передачи. Его контракт заканчивается через два года.

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Тэги: Дерби КаунтиМакс БердЧелси
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